Vreemde keuzes? Van der Poel en co op de korrel genomen na het EK wielrennen

Nederland probeerde op het EK wielrennen een massasprint te ontlopen, maar slaagde daar niet in. Al werden er wel vragen gesteld bij de tactische keuzes van Van der Poel en co.

Mathieu van der Poel deed wat van hem verwacht werd op het EK wielrennen: aanvallen. De wereldkampioen viel op 113 kilometer van de streep een eerste keer aan en deed dat daarna toch tal van keren.

Op zo'n 55 kilometer van de streep raakte Van der Poel ook weg met onder meer Pedersen, Laporte en Van Poppel. De kopgroep van zes werd gegrepen op zo'n 25 kilometer van de streep en werd er gesprint voor de Europese titel.

Vanmarcke kritisch voor tactiek Nederland

Sep Vanmarcke begreep de keuze van Nederlanders niet om niet alleen met Van der Poel aan te vallen, maar ook met Teunissen en Van Poppel. "Dat waren de twee lead-outs van Kooij", stelt Vanmarcke bij Sporza.

"Zo heeft Nederland zijn lead-out opgesoupeerd en was er niemand meer over om Kooij te piloteren in de sprint", stelde Vanmarcke vast. Kooij kwam nog stevig opzetten, maar kwam tekort om Merlier te remonteren.

Over de tactiek van Van der Poel had Vanmarcke weinig op te merken. "Hij heeft samen met Pedersen koers gemaakt. Hij was al goed in de Renewi Tour en heeft er nu, richting WK, nog een laagje bovenop gelegd."