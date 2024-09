Ploegleider is zeker van zijn stuk en geeft de reden: "Pogacar is favoriet nummer 1, meer dan Remco Evenepoel"

Remco Evenepoel en Tadej Pogacar zijn de twee mannen die het meeste kans op de wereldtitel op de weg toegedicht worden. Dat heeft te maken met alles wat ze dit seizoen al laten zien hebben en het parcours in Zürich.

Iedereen in het wielerwereldje kijkt enorm uit naar het WK in Zwitserland en heeft ook wel een mening over de winstkansen. Pogacar zou er de triple Giro-Tour-WK kunnen realiseren. Als hem dat lukt, dan treedt hij in de voetsporen van Eddy Merckx en Stephen Roche. Kortom, het zijn enkel de hele groten die zoiets voor elkaar krijgen.

Cyclism'Actu vroeg Julien Jurdie, ploegleider bij Decathlon AG2R La Mondiale, of Pogacar zo'n straf nummer kan opvoeren. "Natuurlijk! Ik was aanwezig bij de Canadese koersen. Hij heeft zondag weer een demonstratie gegeven in Montréal." In Québec was het nog misgelopen, maar een paar dagen later volgde inderdaad een revanche om u tegen te zeggen.

Pogacar al opnieuw in uitstekende conditie

Voor Pogacar waren het zijn eerste wedstrijden sinds het winnen van de Tour de France. Het was dan ook uitkijken hoe goed de vorm al opnieuw zou zijn. "Hij verkeert in een uitstekende conditie, hij gaat zeker nog beter worden richting het WK. Voor mij is hij favoriet nummer één, meer nog dan Remco Evenepoel", neemt Jurdie een duidelijk standpunt in.

De Fransman legt ook uit waarom precies hij er zo over denkt. "Na zijn twee gouden olympische medailles zal de voorbereiding van Remco Evenepoel minder goed zijn. Pogacar heeft nog nooit de regenboogtrui gedragen. Het blijft een sterk symbool om eens te veroveren. Hij zou natuurlijk een mooie wereldkampioen zijn."

Evenepoel weet hoe het is

Dat zal niemand kunnen tegenspreken. Remco Evenepoel is dan weer wel al een keertje wereldkampioen geworden en weet uit eigen ervaring hoe waardevol dat is.