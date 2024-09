Remco Evenepoel pakt na twijfels uit met statement van jewelste en hij heeft de cijfers om het te bewijzen

Remco Evenepoel is met een statement aan de hele wielerwereld naar buiten gekomen. Hij zweert klaar te zijn voor het WK in Zürich.

Na zijn weergaloze dubbele triomf op de Olympische Spelen trad er naar eigen zeggen enige decompressie op bij Remco Evenepoel. Mede daardoor ontstonden hier en daar toch wat twijfels of Remco Evenepoel klaar zou geraken voor het WK in Zürich. Zijn passage in de Tour of Britain was niet bepaald memorabel te noemen, hij moest er zelfs een keertje lossen.

De enige manier om in vorm te geraken voor Zürich is om op training de nodige arbeid te leveren en de conditie weer op te bouwen. Daar is Evenepoel volop mee bezig. Dat blijkt ook uit zijn Strava-account. Evenepoel heeft daar de gegevens geplaatst van een zware trainingstocht om u tegen te zeggen. Het ging om een lange training van 260,7 kilometer, met een pittige portie hoogtemeters.

Evenepoel niet op vakantie in Spanje

Evenepoel is tijdens deze training gemeenten gepasseerd als Teulada, Gata de Gorgos, Bellreguard en Villalonga. De Costa Brava, Alicante en de streek rond Valencia zijn niet alleen mooie vakantiebestemmingen, er kan dus ook duchtig getraind worden. Evenepoel legde maar liefst 3594 hoogtemeters af en spendeerde 7 uur en 7 minuten op de fiets tijdens deze training.

Het meest veelzeggende is misschien nog wat Evenepoel bij de gegevens van die fietstocht schreef. Veel woorden heeft hij er niet aan vuilgemaakt. Hij meldt enkel het volgende: "Klaar". Dat is wel degelijk een stevig signaal naar de buitenwereld toe. Het kan enkel een verwijzing zijn naar het WK in Zwitserland, aangezien dat zijn enige resterende grote doel is in 2024, samen met de Ronde van Lombardije.

De Evenepoel-normen

Bovendien betekent klaar zijn naar Evenepoel-normen iets heel anders dan klaar zijn naar de normen van de modale wielrenner. In Zürich zal de proef op de som genomen worden. Evenepoel wordt beschouwd als de belangrijkste uitdager van topfavoriet Pogacar.