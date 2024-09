Richard Plugge legt uit waarom Wout van Aert zo'n onmisbare schakel is dat de ploeg hem voor altijd wil houden

Wout van Aert heeft bijgetekend voor onbepaalde duur. Voor altijd, eigenlijk. Richard Plugge legt uit waarom Visma-Lease a Bike zijn renner deze overeenkomst wilde voorschotelen.

Het is uiterst zeldzaam dat een wielerploeg op het hoogste niveau met zo'n aanbieding komt, zelfs al gaat het om één van de sterkhouders. Daarnaast moet ook gezegd dat Wout van Aert toch niet zijn allerbeste seizoen meemaakt, grotendeels ook door pech en valpartijen. Desondanks is het verwonderlijk dat zo'n overeenkomst nu aangekondigd kan worden.

Het is een contract dat er niet had kunnen komen zonder de goedkeuring van Richard Plugge, de directeur bij Visma-lease a Bike. "Wout is natuurlijk een fantastische renner met een mooi palmares", haalt de Nederlander één van de redenen voor dit akkoord aan. Dat palmares moet de volgende jaren dus nog wat mooier worden, zeker gezien zijn veelzijdigheid.

Van Aert is een cultuurdrager

"Hij is een allrounder: een sprinter, een klassieker, een tijdrijder en op zijn beste dagen wint hij ook een bergetappe zoals de beroemde overwinning op de Mont Ventoux in de Tour de France. Maar daarnaast is Wout echt een belangrijke cultuurdrager geworden, een onmisbare schakel in ons team." Dat is wellicht de voornaamste reden waarom het team langer met hem verder wil.

Het DNA van Visma-Lease a Bike is ook bij Wout van Aert aanwezig en vice versa. "Hij is een leider en een teamspeler. Hij is een renner die ook anderen in het team beter maakt, gewoon door zijn inzichten en charisma." Dat maakt van Van Aert een hele waardevolle pion binnen de groep, wat zijn behaalde uitslagen ook zijn.

"We zijn ontzettend blij met hem en dat is gelukkig wederzijds", benadrukt Plugge. Die wisselwerking willen ze dus nog wel even verderzetten.