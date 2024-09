Karl Vannieuwkerke zag Sven Vanthourenhout gered worden: "Een pak lastige vragen voorkomen"

Tim Merlier heeft als eerste Belg ooit het EK op zijn naam geschreven. Een knappe primeur, al zat de sprinter van Soudal-QuickStep normaal niet in de selectie van bondscoach Sven Vanthourenhout.

Jasper Philipsen zou immers de eerste en enige sprinter zijn, maar een week voor de selectie bekendgemaakt werd dook plots ook de naam van Merlier op.

“Zelden werd over een Europees kampioenschap zoveel gespeculeerd als over dat in Hasselt. Het doemdenken over twee spurttreinen werd gevoed door de bondscoach met de pet, analisten en journalisten”, vertelt Karl Vannieuwkerke op kw.be.

“Bloed- en bodemschrijfsels volgden mekaar in de week voorafgaand aan het EK in ijltempo op. Het was dat de echte bondscoach Sven Vanthourenhout al aardig wat krediet had opgebouwd of hij werd ontslagen nog voor het EK werd gereden en nog voor hij zijn eigen ontslag had ingediend.”

Sven Vanthourenhout stopt na het WK van eind deze maand in het Zwitserse Zürich, maar is al eventjes de succesvolste bondscoach ooit in de Belgische wielergeschiedenis.

“Je bezorgde hem zondag zijn 98ste (!) medaille en voorkwam een pak lastige vragen. Een garantie op succes noemden we je in de commentaarcabine. Zelfs met een overslaande ketting op driehonderd meter van de aankomst ontwikkelde je nog de nodige snelheid om vlot naar een Europese titel te stomen.”