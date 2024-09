Merlier vindt niet dat hij zoals andere sprinters is: "Als ik hen hoor babbelen..."

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Tim Merlier is Europees kampioen. Hij sprintte in Hasselt naar de eerste Belgische zege op het EK op de weg.

Een groot kampioenschap in eigen land winnen. Het is de droom van elke renner. Tim Merlier kan er na het EK van zondag in Limburg een vinkje achter zetten.

Onze landgenoot wordt in interview vaak als Merlierke aangeduid. “Haha, ja dat is een verkleinwoord”, vertelt hij aan RIDE Magazine. “Sommige mensen zien me nog altijd als een klein rennertje.”

Al heeft Merlier daar totaal geen probleem mee. “Misschien is het gek, ja. Er zijn echter zoveel dingen een eigen leven gaan leiden. Als je in de media niet keer op keer wordt opgehemeld, dan blijf je klein hè. Ik lig daar zeker niet wakker van.”

Merlier moet zich elke keer weer bewijzen, zo beseft hij heel erg goed. Dat probeert hij te bewijzen door overwinning na overwinning te maken. Dat vindt hij veel beter dan zichzelf te laten ophemelen door de buitenwereld.

Hij ziet zichzelf ook niet als het alfamannetje met een grote mond. “Soms als ik andere sprinters hoor babbelen, dan denk ik toch… Mijn kaart is helemaal anders. Dat merk ik zelf ook, ja. Ik heb helemaal geen haantjesgedrag.”