🎥 Wout van Aert legt uit waarom hij met krukken loopt na een diepe snee aan de knie

Het was een opvallend beeld dat maandag opdook. Wout van Aert loopt nog op krukken rond na zijn valpartij in de Vuelta.

Het noodlot sloeg toe voor Wout van Aert in de Vuelta. In een afdaling ging onze landgenoot tegen de vlakte. Het betekende meteen het einde van zijn seizoen, waardoor hij het EK en WK van deze maand moet missen.

Opvallend is wel dat Van Aert op dit moment met krukken rondloopt. Nochtans ging het enkel om een diepe snee in de knie, zo liet men aanvankelijk weten. Aan Het Laatste Nieuws vertelt waarom de krukken nodig zijn.

“De wonde zat ook op een lastige plaats om goed te laten genezen. Ik mocht mijn been lang niet plooien”, klinkt het. Maar er was duidelijk nog veel meer aan de hand.

“In Herentals werd er bovendien serieuze beschadiging in het kniegewricht vastgesteld. Een ‘deuk’ aan de zijkant, als het ware, die de scherpe pijn verklaarde en het lastig maakte om op mijn rechterbeen te steunen.”

Gelukkig was er geen structurele schade aan de knieschijf, het kraakbeen of aan gewrichtsbanden. “Het is dus geen ernstige blessure die me, eens terug op de fiets, zal tegenhouden. Ik kan niks ‘kapotmaken’.”

Bekijk hieronder de beelden van Wout van Aert op krukken.