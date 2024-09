📷 Cian Uijtdebroeks neemt harde beslissing na rampjaar bij Visma-Lease a Bike

Cian Uijtdebroeks kende een bijzonder moeilijk eerste jaar bij Visma-Lease a Bike. De 21-jarige Belg heeft dan ook een punt achter zijn seizoen gezet.

"Mijn seizoen 2024 is voorbij", zegt Uijtdebroeks op Instagram. "Ik neem goede rust en ben momenteel aan het werken aan enkele fysieke problemen, zodat ik klaar ben voor 2025. Ik kijk er naar uit om weer op te bouwen."

Het jaar begon nog goed voor Cian Uijtdebroeks met een vijfde plaats O Gran Camino, gevolgd door een zevende plaats in Tirreno-Adriatico. Daarna ging het stevig bergaf voor de jonge Belg, met de ene tegenslag na de andere.

Opgave in Giro en Vuelta

In de Ronde van Catalonië moest hij opgeven, in de Giro leek het opnieuw beter te gaan. Uijtdebroeks stond vijfde in het klassement en was hij drager van de witte jongerentrui toen hij niet meer aan de start kwam van de elfde etappe door ziekte.

Uijtdebroeks zag zo een eerste doel van het jaar in het water vallen. Hij hervatte een kleine maand later in de Ronde van Zwitserland, maar daar kwam Uijtdebroeks niet uit de verf en werd hij 35ste. De Ronde van Burgos bracht ook geen beterschap.

Uijtdebroeks werd 26ste nadat hij in de tijdrit opnieuw veel tijd verloor. Alle pijlen werden gericht op de Vuelta, maar Uijtdebroeks moest het klassement snel uit zijn hoofd zetten. In de vijftiende etappe kwam hij niet meer aan de start door corona. Zijn laatste wapenfeit van 2024.