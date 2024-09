Evenepoel wijst naar samenwerking met Van Aert en heeft glasheldere mening over bondscoach en taak opvolger

De periode onder deze bondscoach zit er ook voor Remco Evenepoel bijna op. Samen met Van Aert koersen zal Evenepoel niet meer doen onder de leiding van Sven Vanthourenhout door de blessure van WVA.

De samenwerking tussen die twee Belgische kleppers zegt wel veel over het tijdperk Vanthourenhout bij Belgian Cycling. "Natuurlijk is zijn vertrek een groot verlies", windt Evenepoel er op de persconferentie voor het WK tijdrijden geen doekjes om. "Sven heeft alles gewonnen wat je kan winnen als bondscoach. Het zijn de prestaties van de renners die het doen, maar dat is ook de verdienste van de bondscoach."

Evenepoel weet wat Vanthourenhout kon als de beste. "Sven bracht kopmannen van verschillende ploegen bij elkaar. Dat is iets wat de volgende bondscoach ook zal moeten doen. Ik ben kopman bij mijn ploeg en Wout van Aert is kopman bij zijn ploeg. Het is dan niet makkelijk om dan alle neuzen in dezelfde richting te doen wijzen, maar dat is iets wat Sven heel goed kon."

Vanthourenhout verdient een pluim

Evenepoel benadrukt ook in Het Laatste Nieuws het belang van die goede sfeer bij de nationale ploeg. "Zijn opvolger gaat een hele lastige taak krijgen op dit op ditzelfde niveau verder te zetten. Sven verdient een dikke pluim op zijn hoed. Hij is een sterkhouder geweest van de Belgische ploeg de afgelopen jaren. Veel succes aan zijn opvolger."

Langs de andere kant is er ook de realiteit van de kampioenschappen. Dat is vooral vooraf veel werk verrichten, want tijdens de wedstrijd verliest een bondscoach een groot stuk van de controle. "In de koers is het vaak moeilijker voor een bondscoach om dingen aan te passen of zelf te bepalen. Meestal moeten de renners op instinct koersen."

Evenepoel blijft op vlakte over opvolger

Of Vanthourenhout de juiste beslissing neemt, daar spreekt Evenepoel zich bij Sporza niet over uit. ""Dat is zijn keuze voor zijn toekomst. De manier van werken was hier altijd behoorlijk vlekkeloos. Het is luxe om met zo'n bondscoach te werken." Een naam als opvolger noemt Evenepoel ook niet. "We zien wel wie hem opvolgt. Het wordt alleszins een moeilijke klus om zijn successen te evenaren."