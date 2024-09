Patrick Lefevere deelt prikje uit aan twijfelaars met financiële onthulling en zit met één grote vraag rond Evenepoel

Patrick Lefevere haalt zijn gram tegenover diegenen die twijfelden aan de toekomst van de ploeg en dan vooral aan het engagement van Zdenek Bakala. Lefevere weet over de samenwerking met de Tsjechische zakenman wel wat te onthullen en zit voorts uiteraard met het WK in zijn hoofd.

Patrick Lefevere snijdt in zijn column in Het Nieuwsblad dus opnieuw verschillende thema's aan. Hij heeft van development manager Nicolas Coosemans mogen vernemen dat Evenepoel super gemotiveerd is voor het WK tijdrijden. Lefevere vraagt zich wel af of het mogelijk is om drie keer te pieken in één jaar. Evenepoel heeft immers al volop ingezet op het voorjaar, de Tour én de Olympische Spelen.

Lefevere verwijst ook naar de moeilijkheden bij concurrenten Ganna en Tarling. De gegevens van de door Remco gedeelde training op Strava van zeven uur maken op Lefevere toch ook indruk. De CEO van Soudal Quick-Step verzekert dat Evenepoel zijn seizoen zal verlengen tot de Ronde van Lombardije, maar verwacht niet op startgeld te moeten rekenen.

Eigenaar Soudal Quick-Step doet extra investering

Daar denkt Lefevere vanuit zijn functie uiteraard het zijne van. Het WK tijdrijden zal hij niet ter plekke bijwonen, de WK-wegrit wél. In het gezelschap van teameigenaar Zdenek Bakala zelfs, met wie hij onlangs een uur vergaderde via Zoom. Bakala staat nog altijd in voor de bankgarantie van Soudal Quick-Step en was zelfs bereid om nog een aparte investering aan te gaan.

De Tsjech past het loon van Mikel Landa bij. Toch een niet onbelangrijke bijdrage, want het loon van de meesterknecht van Remco Evenepoel valt zo buiten het normale werkingsbudget van de ploeg. Lefevere heeft voor het WK in Zürich bij UCI-voorzitter David Lappartient drie extra viptickets bedongen voor Bakala, die in Zwitserland woont.

Lefevere en Bakala nog altijd gouden tandem

Het doet Lefevere plezier dat Bakala nog zo begaan is met de ploeg, zeker aangezien hij vorig jaar hier en daar las dat dit allicht niet meer het geval ging zijn. "Tot spijt van wie het benijdt", laat Lefevere optekenen. Daarnaast geeft hij Lappartient een goede kans om zijn campagne om Thomas Bach op te volgen als voorzitter van het IOC met succes af te ronden.