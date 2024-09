Bondscoach Vanthourenhout over Remco Evenepoel: "Nooit getwijfeld aan zijn capaciteiten, maar..."

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Bondscoach Sven Vanthourenhout had natuurlijk niets dan lof voor Remco Evenepoel. Ook hij beseft dat het voor Evenepoel niet gemakkelijk is geweest om nog eens te pieken.

"Dit WK heeft al een en ander teweeggebracht", zei een opgeluchte bondscoach Sven Vanthourenhout in Sportweekend. "De spanning werd sowieso al opgebouwd in aanloop naar deze dag En dan zijn er die laatste 2 minuten op het startpodium met het kettingprobleem."

Evenepoel draaide achteruit met zijn pedalen, waardoor zijn ketting eraf viel. Dat werd door de mecaniciens snel opgelost, maar toen werd duidelijk dat Evenepoel zonder powermeter reed. Dat maakte het nog wat moeilijker.

Vooral omdat het in de eerste 20 kilometer heel belangrijk was om een goed tempo te onderhouden. Voor bondscoach Vanthourenhout was het dus goed om Evenepoel goed te coachen en mee te geven dat hij een goed tempo reed.

Vanthourenhout hield rekening met verlies van Evenepoel

Evenepoel pakte zijn tweede wereldtitel op rij, met een voorsprong van zes seconden op Ganna. Bondscoach Vanthourenhout had ondanks het grote vertrouwen bij Evenepoel wel gewaarschuwd voor het feit dat het niet zou lukken.

"Ik heb nooit getwijfeld aan zijn capaciteiten, maar het was al een indrukwekkend seizoen. We beginnen op den duur alles vanzelfsprekend te vinden. Dat hij dit dan opnieuw klaarspeelt en de manier waarop, dat vind ik heel straf."