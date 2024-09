Geen eindzege in Luxemburg, wel met goed gevoel naar het WK: Van der Poel verklaart

Mathieu van der Poel is er niet in geslaagd om de eindzege in de Ronde van Luxemburg veilig te stellen. In de slotrit werd hij zesde, maar dat volstond niet.

Van der Poel had een voorsprong te verdedigen van drie seconden op Ayuso en Vansevenant in de slotrit van de Ronde van Luxemburg, Tiberi volgde op 10 seconden. Op 121 kilometer van de streep gooide Van der Poel de knuppel in het hoenderhok. Hij werd opnieuw ingerekend, maar het viel nooit meer stil. In de laatste plaatselijke ronde regende het aanvallen en Van der Poel moest gokken. Tiberi, Gaudu, Simmons en Jegat reden weg, de wereldkampioen kwam binnen als zesde op 29 seconden. Van der Poel met vertrouwen naar WK Dat volstond niet voor de eindzege, die naar Tiberi ging. De Italiaan pakte het eindklassement met 15 seconden voorsprong op Van der Poel, Gaudu eindigde derde op 16 seconden. "Het is erg jammer dat ik naast de zege grijp", zei Van der Poel bij In de Leiderstrui. Van der Poel had maar twee ploegmaten door drie opgaves bij Alpecin-Deceuninck. De benen waren er om te winnen, maar alleen was het moeilijk voor Van der Poel om te winnen en het verschil te maken. "Ik ben blij met het gevoel. De benen waren goed hier in Luxemburg. Ik heb er ook gewoon van genoten. Op de laatste, steile beklimming van deze rit merkte ik ook dat ik goed ging. Daar mag ik blij mee zijn."