Onstopbare Tim Merlier wil opnieuw crossen en heeft er ook al één aangestipt

Zijn nieuwe Europese trui geeft Tim Merlier duidelijk vleugels. In de Gooikse Pijl was hij zondag opnieuw de snelste.

Het Europees kampioenschap op de weg, het Kampioenschap van Vlaanderen en de Gooikse Pijl. Tim Merlier won maar liefst drie eendagskoersen in een week tijd, waardoor hij nu al aan 16 zeges zit in 2024.

Zijn zege in Gooik kwam wel niet vanzelf. Soudal Quick-Step moest vroeg aan de bak om een sterke vroege vlucht met Rune Herregodts en Sébastien Grignard terug te halen. Hoort dat bij zijn nieuwe status als Europees kampioen?

"Ja, maar er zal ook een moment komen dat we de koers gewoon uit handen gaan geven", zegt Merlier bij WielerFlits. Als het altijd Soudal Quick-Step is die het moet oplossen, zullen andere ploegen wel moeten helpen.

Merlier duikt opnieuw het veld in

Voor Merlier lijkt er maar geen einde te komen aan zijn zeges in 2024. Gooik was dus al nummer 16 van het jaar, in totaal zit Merlier nu aan 50 profzeges. Op 1 oktober staat Merlier nog aan de start van Binche-Chimay-Binche.

"Daarna is het tijd voor vakantie." Merlier zit echter ook al met het veldrijden in zijn hoofd. "Ik moet alleen nog eens kijken hoe of wat. Maar ik heb gezien dat het BK in Heusden-Zolder is. Het zou wel leuk zijn om daar terug te keren", verwijst Merlier naar de plaats waar hij zijn Europese titel pakte.