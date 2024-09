Michel Wuyts reageert onthutst nadat hij op sociale media doodverklaard wordt

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

De voorbije dagen passeerden enkele opvallende advertenties op sociale media. Michel Wuyts werd er doodverklaard, maar dat is hij niet.

U hebt ze wellicht zien passeren tijdens je bezoekjes aan Facebook. Een brandende kaars naast een zwart-witte foto van Michel Wuyts. “Een vriend uit West-Vlaanderen heeft mij er attent op gemaakt”, vertelt Wuyts aan Dag Allemaal.

“En wat later kwam het nog eens ter sprake toen ik met drie mensen naar een voetbalwedstrijd reed. Het bashen blijft duren. Da's verregaand, al weet ik niet of ik dit nu potsierlijk moet vinden of bang moet zijn. Het zou alleszins wenselijk zijn als de verantwoordelijke ermee zou stoppen.”

Wuyts schrok er stevig van. Bovendien is dit niet alleen lasterlijk voor hemzelf, maar wie op de link klikt wordt naar een pagina van oplichters geleid, waar ze geld vragen. De advertenties zijn het werk van criminele bendes.

Eerder werden ook BV’s als Natalia en Gert Verhulst het slachtoffer van dergelijke berichten op sociale media. Verhulst duikt ook op in de berichten over Wuyts. “Ruzie met Gert Verhulst? Ik heb nog nooit gesproken met die man!”

Wuyts zit zelf niet op sociale media. Een bewuste keuze noemt hij het. “Dus een profiel van mij dat berichten plaatst, is sowieso vals. Met m'n gezondheid is trouwens helemaal niets aan de hand. Noteer maar: ik ben springlevend!”