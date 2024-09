Patrick Lefevere heeft nieuws over vertrek van Remco Evenepoel bij Soudal-QuickStep

Rijdt Remco Evenepoel volgens seizoen nog bij Soudal-QuickStep? Patrick Lefevere is alle geruchten en gedoe daarrond kotsbeu.

Patrick Lefevere bouwt verder aan de ploeg rond Remco Evenepoel. Zijn poulain bij Soudal-QuickStep wil volgend jaar immers een gooi doen naar de Giro d’Italia en de Tour de France.

Het mag voor de CEO van QuickStep dan ook duidelijk zijn: hij houdt hoe dan ook geen rekening met een mogelijk vertrek van Evenepoel naar een andere ploeg.

“Dat is inderdaad alles behalve de bedoeling. Een vertrek is zelfs niet aan de orde. Zeker niet zolang ik geen bericht op mijn bureau heb liggen van een ploeg die vraagt om met Remco te mogen praten”, klinkt het bij Het Laatste Nieuws.

Evenepoel voelt zich volgens Lefevere heel erg goed bij Soudal-QuickStep. “Het gaat ook om vertrouwen. En kijk naar zijn palmares. In 2026 zal hij er 26 zijn. Misschien dat hij dan wel voor het grote geld kan gaan.”

Al is Lefevere ook financieel aan het bouwen met zijn ploeg, want grote merken kloppen op de deur om te sponsoren. “Maar eigenlijk ben ik die hele historie rond een transfer van Evenepoel beu. Vier jaar geleden is dat begonnen met Ineos. Vandaag is het Red Bull. En morgen zal het UAE zijn zeker?”, reageert Lefevere furieus.