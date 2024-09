Bondscoach Vanthourenhout baalt nog altijd van afwezigheid Wout van Aert op het WK

Geen Wout van Aert op het WK in Zürich. Jammer, want bondscoach Sven Vanthourenhout had nochtans een parcours op maart van Van Aert gezien.

Het parcours van de WK-wegrit in Zürich is 273,9 km lang en telt in totaal 4.470 hoogtemeters. De vergelijking met Luik-Bastenaken-Luik, 253 km en 4.335 hoogtemeters, gaat op. Al is er in de finale van het WK geen La Redoute en Roche aux Faucons. In de zeven lokale ronden moeten de renners telkens over de Zürichbergstrasse (900 meter aan 7.7% met een strook van tweehonderd meter aan 13,4%), de Witikon (2,5 km aan 5,4% en een piek tot 9% halfweg) en de Alte Landstrasse (1.1 km aan 4%). Vanthourenhout zag parcours voor Van Aert Volgens bondscoach Sven Vanthourenhout mag het WK-parcours niet onderschat worden, maar ook niet overschat. Het is een WK-parcours die Vanthourenhout de voorbije jaren nog niet veel gezien heeft. Daarmee doelt hij op een stevig hoogteprofiel zonder veel bochten. "Op dit parcours kan je lange, constante wattages trappen en dan kom je uit op heel wat renners die kandidaat-winnaar zijn", zegt hij bij HLN. "Toen ik het parcours in juni verkende, dacht ik meteen aan Wout van Aert en Mathieu van der Poel als kandidaat-winnaars, omdat de hellingen op de lokale ronde niet te lang en of te steil zijn", zei Vanthourenhout nog.