José De Cauwer open en eerlijk over dopinggebruik: "Dat was geen doping in die tijd"

José De Cauwer was renner in een periode waarin dopinggebruik nog gebruikelijker was. Zelf heeft hij echter nooit verboden middelen gebruikt.

Tussen 1973 en 1980 was José De Cauwer profrenner en boekte twee profzeges. In 1976 won hij de eerste rit in de Vuelta en droeg hij ook drie dagen de leiderstrui. In 1978 won De Cauwer de vijfde rit in de Ronde van België.

Volgens De Cauwer was hij als renner een speelvogel. Hij heeft heel wat zien passeren, maar zelf heeft hij niets gehad met doping. Hij en zijn ploegmaat Hennie Kuiper waren ook bang van die verboden producten.

De Cauwer nam geen verboden middelen

"Ik durf te zeggen dat ik geen doping heb genomen. Toch als je spreekt over amfetamines. Wel anabole steroïden (testosteron, nvdr.) en cortisone, maar dat was geen doping in die tijd. Die producten waren toegelaten, ze stonden op geen enkele lijst", zegt De Cauwer bij HUMO. "

"Maar amfetamines? Nee, nooit. Dat zweer ik op mijn kinderen." De Cauwer werd door een dokter dan ook gewaarschuwd voor de gevolgen van het gebruik van testosteron. "'Als je te veel testosteron pakt, is het gedaan met achter de vrouwtjes te lopen', zei hij vaak."

Volgens De Cauwer worden in de sport nu eenmaal de limieten opgezocht. Vandaag de dag wordt er volgens de wielercommentator nog altijd van alles gebruikt van middelen wat ook gebruikt mag worden.