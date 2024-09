Vanthourenhout heeft advies voor Evenepoel voor het WK: "Dat moet hij niet doen"

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Remco Evenepoel wil in Zürich voor de tweede keer wereldkampioen op de weg worden. Van bondscoach Sven Vanthourenhout krijgt hij alleszins een duidelijk advies.

Door het uitvallen van Wout van Aert is Remco Evenepoel de enige kopman bij België op het WK in Zürich. De voorbije kampioenschappen kon Evenepoel telkens profiteren van de afwezigheid van Van Aert.

Zowel op het WK in Wollongong als op de Spelen in Parijs kon Evenepoel aanvallen, terwijl Van Aert achter de hand werd gehouden voor de sprint. Van Gils is nu schaduwkopman, maar Evenepoel zal wel dé kopman zijn.

Geen verre aanval van Evenepoel

Bondscoach Sven Vanthourenhout vindt dan ook niet dat Evenepoel van ver moet aanvallen. "Remco is geëvolueerd naar een renner die niet op 70 of 80 kilometer van de streep moet wegrijden", zegt hij bij VTM Nieuws.

Evenepoel kan volgens Vanthourenhout voor de volle 100 procent rekenen op de steun van de Belgische ploeg. "We zullen dus, net zoals op de Spelen, uitgaan van onze eigen sterkte", stelt de bondscoach.

Vanthourenhout vertrouwt op een collectief sterke ploeg en dat geeft hem ook vertrouwen voor zondag. Een verre aanval van Evenepoel moeten we dus niet meteen verwachten op het WK.