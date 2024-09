Roodhooft ziet wel kansen voor Van der Poel in Zürich: "Parcours is maar één ding"

Zondag wordt de wegrit op het WK wielrennen gereden. Ook Mathieu van der Poel is een kanshebber op de regenboogtrui.

Remco Evenepoel en Tadej Pogacar worden naar voren geschoven als de twee grote topfavorieten om het wereldkampioenschap op de weg te winnen.

Ploegleider Christoph Roodhooft ziet ook de nodige kansen voor Mathieu van der Poel, al wordt al een tijdje beweerd dat het parcours te zwaar is voor de regerende wereldkampioen.

“Het parcours is niet honderd procent zijn ding, maar het parcours is slechts één ding”, zegt de man van Alpecin-Deceuninck aan Het Nieuwsblad.

Hij ziet ook andere elementen die een rol zullen spelen. “De vorm van de dag is zeker even belangrijk. Het koersverloop is ook iets. Hoe gaan de andere landen rijden? Gaan die koers maken of gaan die passief rijden? Het is te gek om vroeg in de koers uit te pakken als de tegenstander nog een hele ploeg heeft. Als het een man tegen man-gevecht wordt, verandert alles.”

Toch beseft Roodhooft heel goed dat Evenepoel en Pogacar zeker op de afspraak zullen zijn. “Als je tegen de ‘juiste’ coureurs mag rijden, moet je misschien geen hele goede klimmer zijn om op dit parcours te winnen.”

“Maar als je tegen de allerbesten, zoals Pogacar en Evenepoel, moet uitpakken, zul je toch wel iets anders op tafel moeten leggen. Het parcours is minder bepalend dan de tegenstanders.”