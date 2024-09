'Gesprekken met Remco Evenepoel gaan bepaalde kant op: definitief zeker voor welke ploeg hij volgend jaar rijdt'

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

De geruchten over Remco Evenepoel mogen gaan liggen, want het lijkt definitief zeker bij welke ploeg hij volgend jaar zal rijden. Evenepoel blijft gewoon bij Soudal Quick-Step.

Volgens Het Laatste Nieuws zijn er concrete gesprekken geweest met Red Bull-BORA-hansgrohe en een nog niet nader genoemde ploeg, maar zijn die onderhandelingen afgesprongen. Na maandenlange aanhoudende geruchten is de flirt tussen Evenepoel en Red Bull-BORA-hansgrohe dus voorbij, toch met het oog op het wielerseizoen van 2025.

Dat maakt het zeker dat Remco Evenepoel ook volgend jaar voor Soudal Quick-Step zal rijden. Aan het einde van volgend seizoen zal Evenepoel nog één jaar contract voor de boeg hebben. De kans is dus stees groter dat Evenepoel gewoon zijn contract zal uitdoen, zoals het in het wielrennen toch lange tijd de gewoonte is geweest.

Enkel UAE en Visma zou stap hogerop zijn voor Evenepoel

In recente jaren komt het al eens vaker voor dat een wielrenner plots met onmiddellijke ingang de overstap maakt van de ene ploeg naar de andere. Die weg slaat Evenepoel nu alleszins niet in. Met uitzondering van superploegen UAE en Visma-Lease a Bike zijn er overigens weinig omgevingen die Evenepoel beter kunnen ondersteunen dan Soudal Quick-Step.

Evenepoel had misschien graag nog grotere namen naar de ploeg zien komen, maar er is wel sprake van enige beweging in de klimmerskern. Valentin Paret-Peintre en Maximilian Schachmann komen volgend jaar naar Soudal Quick-Step, wat dan zou moeten volstaan om het vertrek van Julian Alaphilippe, Jan Hirt en Fausto Masnada op te vangen.

Bakala en Lefevere halen slag thuis

Zdenek Bakala en Patrick Lefevere zullen het dit weekend ongetwijfeld over Evenepoel hebben. Zij zullen samen in Zwitserland het WK op de weg beleven.