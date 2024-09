Jarno Widar geeft foutje toe na 7de plaats op WK beloften: "Dat was een beetje lomp"

Op zijn eerste WK bij de beloften heeft Jarno Widar (18) meteen veel indruk gemaakt. De Belg was vooral bergop bijzonder sterk.

In de finale van het WK bij beloften reed de 18-jarige Jarno Widar alleen maar tegen renners van 20 of 21 jaar, die papier dus al veel sterker zijn. Maar daar was tijdens het WK echter weinig van te merken.

Op de hellingen zette Widar zich telkens op kop van een achtervolgende groep en deed de rest ook pijn. Hij bracht de achtervolgers in zijn eentje terug tot bij vluchter Jan Christen, die op 50 kilometer van de streep solo ging.

7de plaats hoogst haalbare voor Widar

"Ik mag zeggen dat ik diegene ben die onze groep heeft teruggebracht tot bij Christen. Dankzij mij zijn we teruggekomen", zei Widar achteraf bij Sporza. Maar in een afdaling twijfelde Widar eventjes.

Daardoor konden de Duitser Behrens en de Slowaak Behrens wegrijden. Widar en de andere achtervolgers keken naar elkaar. "Dat was misschien een beetje lomp", stelde Widar. Hij werd uiteindelijk 7de.

"Het is mooi dat Alec Segaert nog derde wordt. Zelf had ik dat niet meer kunnen doen", zei Widar. Hij had het bijzonder koud in de finale, vooral zijn handen en armen waren verkrampt door de koude waardoor hij zelfs zijn fiets bijna niet onder controle houden.