'Mathieu van der Poel denkt nu al na over herkansing tegen Tadej Pogacar en Remco Evenepoel in grote klassieker'

Het WK is nog niet gereden of Mathieu van der Poel zinspeelt al op een mogelijke herkansing tegen Tadej Pogacar en Remco Evenepoel. Die zou er dan komen in de Ronde van Lombardije.

Het Laatste Nieuws meldt dat Mathieu van der Poel graag het WK gravel en de Ronde van Lombardije aan zijn programma zou toevoegen. Voorlopig is de WK-wegrit de laatste wedstrijd op zijn programma, maar waarschijnlijk blijft dat niet zo. Het WK gravel staat op 6 oktober op de kalender, de Ronde van Lombardije op 12 oktober.

De affiniteit van Van der Poel met offroad is al langer bekend. In die optiek is zijn interesse in het WK gravel niet vreemd. Een eventuele deelname aan de Ronde van Lombardije is iets opvallender, aangezien die wegwedstrijd toch bekend staat als een klimklassieker. Van der Poel reed er in 2020 al wel een keertje top tien.

Van der Poel zoals in Luik

Dat geeft hem misschien de moed om te denken dat er in Lombardije nog wel iets mogelijk is. Van der Poel zou het dan wellicht aanpakken zoals in Luik-Bastenaken-Luik: de schade beperken op de beklimmingen, in de hoop daarna te kunnen terugkeren en in de sprint een mooie uitslag te bemachtigen. Op die manier werd Van der Poel dit jaar derde in Luik.

Bovendien oogt de finale van de Ronde van Lombardije dit jaar iets minder zwaar. Als er ooit de kans zich voordeed om het nog eens te proberen, dan is het dus wel nu. Van der Poel wil wel eerst de uitkomst van de WK-wegrit afwachten, vooraleer de knoop definitief door te hakken over Lombardije. Dat zal hem al een goede indicatie geven.

Evenepoel en Pogacar hebben al toegezegd

Remco Evenepoel en Tadej Pogacar hebben al laten weten mee te doen aan de Ronde van Lombardije. Als Van der Poel hen niet kan kloppen op het WK, dan volgt er in Italië dus misschien een herkansing.