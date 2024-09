Als Vanthourenhout aan zijn grootste ontgoocheling moet denken, komt hij bij Van Aert uit

Sven Vanthourenhout is morgen bondscoach af bij Belgian Cycling. Het moment om terug te blikken op zijn passage bij de wielerbond.

Dat de periode van Sven Vanthourenhout bij Belgian Cycling een gigantisch succes is, dat staat als een paal boven water. Voor het grootste succes en mooiste moment moeten wie niet ver in de tijd terugkeren, zo vertelt Vanthourenhout aan Het Nieuwsblad.

“De tijdrit op de Olympische Spelen in Parijs. In een andere koers is er altijd wel een van je renners die valt of moet opgeven en ongelukkig is. Daar had ik alleen maar gelukkige renners. Remco, uiteraard. Maar ook Wout die na een moeilijke periode besefte: ik ben terug.”

Eén groot feest voor Vanthourenhout, met heel veel voorbereiding, tijd en energie. “Ik ben zelf nog naar Silverstone gereden om met de gekende poppen (levensgrote dummy's van Van Aert en Evenepoel, red) testen te doen in de windtunnel. Toen dat vervolgens allemaal op het juiste moment in de juiste plooi viel, was dat zo'n mooi moment.”

Maar als hij denkt aan waar hij spijt van heeft, dan komt hij ook bij Wout van Aert terecht. “Dat ik geen wereldtitel met Wout heb kunnen pakken. Dat had het helemaal rondgemaakt. We zijn er heel vaak heel dichtbij geweest. Maar het was altijd net niet. Tot en met dit weekend.”

Want Zwitserland was echt iets voor onze landgenoot. “In mei ben ik hier komen verkennen. Toen ik hier wegreed, had ik maar één naam in mijn hoofd: hier ging Wout wereldkampioen worden.”