Bondscoach Sven Vanthourenhout pakt uit met een verrassende omschrijving van Remco Evenepoel

Bondscoach Sven Vanthourenhout met naast zich Remco Evenepoel in de regenboogtrui: dat beeld willen we zondagavond opnieuw zien. Hoe het ook afloopt, Vanthourenhout heeft Evenepoel de afgelopen jaren goed leren kennen.

Het WK in Zürich zal het eindpunt zijn van hun samenwerking. Vanthourenhout werd in november 2020 aangesteld als bondscoach en een jaar later was het WK in Leuven zijn eerste WK op de weg. Het liep af op een sisser, waarna Remco Evenepoel openlijk de ploegtactiek in vraag stelde. Vanthourenhout zegt bij Het Nieuwsblad en Gazet van Antwerpen dat toen de teneur gezet is van alles wat nadien volgde.

Dat kwam neer op het feit dat iedereen zijn mening mocht zeggen, maar altijd met respect voor de mening van een ander. Vanthourenhout heeft van dichtbij de ontwikkeling van Evenepoel kunnen meemaken en spreekt over een 'grote en logische' evolutie. De bondscoach wijst erop dat Evenepoel op het WK in 2021 amper twintig jaar was.

Vanthourenhout wil niet te streng zijn

Vanthourenhout maakt de vergelijking met toen hij zelf twintig jaar was. Waar hij op doelt is het volgende: een kerel van 20 jaar mag al eens iets verkeerds doen of zeggen. Als daar geen rekening mee zou worden gehouden, dan zou het vanuit het standpunt van een bondscoach wel een heel erg streng optreden zijn. Daar past Vanthourenhout voor.

De man die weldra een punt zet achter zijn tijdperk als bondscoach omschrijft Remco Evenepoel als een heel brave gast. Vanthourenhout zegt zelfs dat Evenepoel misschien wel te braaf is. Een opvallende omschrijving toch wel. Wellicht kon bondscoach goed met Evenepoel samenwerken, maar we kennen Remco toch ook als iemand die zegt waar het op staat en heel direct is in zijn communicatie.

Geen discussie over kwaliteiten Evenepoel

Over de sportieve kwaliteiten van Remco Evenepoel bestaat dan weer geen discussie. Sven Vanthourenhout haalt dan nog eens aan dat Evenepoel bezig met geschiedenis te schrijven. Een manier om dat nog wat meer te doen, is door zondag voor de tweede keer wereldkampioen te worden op de weg.