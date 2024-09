Van der Poel neemt hoge verwachtingen op de korrel en maakt met spreekwoord duidelijk zijn les te hebben geleerd

Mathieu van der Poel is scherp over de verwachtingen waar hij en anderen vaak mee te maken krijgen. Daar moet de buitenwereld misschien toch wat realistischer in zijn. Natuurlijk hoopt hij het wel zo goed mogelijk te doen op het WK. Een Harrogate-scenario vreest hij niet.

Je zou kunnen verwachten dat Van der Poel extra gemotiveerd is omdat de Tour, de Spelen en het EK toch niet meteen uitdraaide zoals hij voor ogen had. "Neen, ik ben niet extra geprikkeld", spreekt de renner die veronderstelling tegen bij Sporza. "Het is een utopie om te stellen dat je elk doel gaat halen. Dat wordt niet alleen van mij maar van andere renners ook soms gedacht. Zo makkelijk is het jammer genoeg niet."

"Er zijn meer teleurstellingen dan momenten van euforie", benadrukt Van der Poel nog eens. Die andere renners waar hij het over heeft, daar zullen ongetwijfeld ook Tadej Pogacar en Remco Evenepoel bij horen. Dat zijn meteen de twee grootste WK-favorieten. "Die twee steken er wel een beetje bovenuit. Op basis van hun seizoen is dat logisch."

Moeilijk om Pogacar en Evenepoel te volgen

Dat wil natuurlijik niet zeggen dat er niemand anders is die het WK kan winnen. "Er zijn nog zoveel andere goede renners die waarschijnlijk ook een plan hebben voor zondag. Een koers moet altijd gereden worden. Als je de topfavoriet bent wordt er altijd naar je gekeken. Als ze echt de benen hebben, zal het moeilijk zijn om hen te volgen."

Van der Poel laat ook zijn blik schijnen op renners en blokken die bij de outsiders geplaatst worden. "Ik denk dat een Mads Pedersen zeker de pre-finale zal rijden en in een anticiperende groep sterk kan zijn. De Fransen hebben ook weer een sterke ploeg en koersen altijd goed samen in de breedte. De koers is zeker niet op voorhand verloren."

Van der Poel doet het verhaal van de ezel en de steen

Het goede nieuws voor Van der Poel: er wordt geen regen voorspeld. Hij hoeft dus niet te vrezen dat hij vanwege die reden in de finale instort, zoals het hem overkwam in Harrogate. "In Glasgow was het ook nog een beetje aan het regenen. Ik heb mijn les geleerd. Een ezel stoot zich geen twee keer aan dezelfde steen", lacht Van der Poel.