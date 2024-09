📷 Lotte Kopecky daags na wereldtitel alweer vroeg op pad, nog zeker twee WK's op haar programma

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Lotte Kopecky pakte zaterdag haar tweede wereldtitel op rij. Daags nadien was Kopecky alweer vroeg uit de veren.

Voor de tweede keer op rij werd Lotte Kopecky afgelopen zaterdag wereldkampioene op de weg. Het zag er lang niet goed uit voor Kopecky, maar in de sprint was Kopecky dan toch de sterkste van een groepje van zes.

Kopecky was een dag later alweer vroeg uit veren en ging rond 9u zo'n 6 kilometer hardlopen in Zürich. "'Sober' run", schreef Kopecky erbij, de festiviteiten van haar tweede wereldtitel waren nog niet helemaal verteerd.

Later vandaag zal Kopecky alweer in België landen, eventuele festiviteiten van een nieuwe wereldtitel op de weg van Remco Evenepoel zal Kopecky dus niet meer meemaken. In België wachten vrienden en familie op haar.

Programma Lotte Kopecky

Ook al was het al een druk seizoen voor Lotte Kopecky, toch blijft ze nog even doorgaan. Volgende week zondag (5 oktober) staat Kopecky aan de start van het WK gravel in Leuven.

Daarna verlegt ze haar focus weer naar het baanwielrennen. Van 16 tot 20 oktober zal Kopecky in het Deense Ballerup deelnemen aan het WK baanwielrennen. In de afvallingskoers zal ze al zeker haar wereldtitel verdedigen.