Nederland heeft een troefkaart achter de hand om Van der Poel aan de wereldtitel te helpen: "In voordeel Mathieu"

Mathieu van der Poel kon het amper geloven toen hij vorig jaar de wereldtitel veroverde in Glasgow. Hij hoeft nog niet te panikeren: misschien zit die tweede wereldtitel er toch nog in.

Door de aard van het parcours wordt er hier en daar wel aan getwijfeld of het mogelijk is voor Van der Poel om wereldkampioen te worden. Het is voor de Nederlander ook prima om voor een keertje eens in de rol van underdog te zitten. "Wereldkampioen worden kan, maar het zal wel moeilijk worden", weet Van der Poel er zelf over te zeggen.

Ze beseffen in zijn thuisland dat ze voor een moeilijke klus staan, maar na zijn vele verwezenlijkingen is het geloof in Van der Poel natuurlijk wel groot. Bovendien zou er wel eens een grote rol kunnen weggelegd zijn voor één van zijn ploegmaats. "Onze kopman is Mathieu van der Poel. Maar we kijken zeker breder dan vol op één man zetten", zegt Koos Moerenhout aan het Dagblad van het Noorden.

Nederland wil niet achter feiten aanlopen

De Nederlandse bondscoach is niet van plan om tijdens de koers op achtervolgen aangewezen te worden. Hij gaat veel liever uit van een omgekeerd wedstrijdbeeld. "Je kunt met verschillende renners in een scenario komen dat ze achter jou aan moeten rijden. En dat kan ook in het voordeel van Mathieu zijn", haalt Moerenhout aan.

De goede verstaander heeft het begrepen: Bauke Mollema is zowat de troefkaart in de selectie van Oranje om Mathieu van der Poel een betere kans op de wereldtitel te bezorgen. Bovendien is er een persoonlijke band tussen Mathieu en zijn landgenoot. "Hij heeft Bauke er ook graag bij, ik geloof dat ze wel een klik hebben."

Ervaren Mollema belangrijk voor Van der Poel

Op zijn 37ste heeft moet je de man uit Groningen ook nog weinig wijsmaken over het wielrennen. "Bauke is ervaren en leest de koers goed.''