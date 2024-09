Mathieu van der Poel schept nu eindelijk klaarheid en doet dat met een opvallende onthulling

Mathieu van der Poel heeft klaarheid geschept over een zaak waar de communicatie tot dusver toch wel dubbel over was. Namelijk over zijn gewicht met het oog op het WK.

Van der Poel spreekt er zich bij Sporza over uit of het überhaupt mogelijk is voor hem om in Zürich opnieuw wereldkampioen te worden. "Het kan, maar het zal heel moeilijk worden", is Van der Poel eerlijk. Hij zit natuurlijk met het gegeven dat hij niet bepaald één van de lichtgewichten uit het peloton is. Dat kreeg in de aanloop naar het WK ook de nodige aandacht.

Van der Poel bracht die discussie zelf op gang door aan te geven dat hij wilde vermageren om zichzelf de best mogelijke kans te geven op het WK. Thijis Zoneneveld merkte ook op hoe scherp hij stond, maar Van der Poel nuanceerde daarna en verklaarde niet obsessief met zijn gewicht bezig te zijn. Ook Christoph Roodhooft sprak zwaar gewichtsverlies bij Van der Poel tegen.

Van der Poel heeft er in voorbereiding alles aan gedaan

"Ik heb iets meer op mijn eten gelet dan ik normaal doe, om een beetje af te vallen", is hij nu duidelijk. "Ik hoop dat dat gelukt is. Ik besef ook wel dat het nog steeds heel moeilijk zal worden. Ik heb er wel alles aan gedaan om in de best mogelijke vorm aan de start te staan." Een klein beetje gewichtsverlies hoort daar dus bij.

Van der Poel kan wel niet exact zeggen hoe erg hij vermagerd is en dat heeft een reden. "Ik sta zo goed als nooit op de weegschaal. Enkel als het moet van de ploeg", verrast de Nederlander. "Ik schat dat ik een tweetal kilo zal kwijt zijn. Of de best mogelijke Van der Poel aan de start staat? Dat is moeilijk te zeggen. Ik denk dat de allerbeste Van der Poel die uit het voorjaar was."

Van der Poel koestert dubbel uit voorjaar

Hij heeft nog altijd veel mooie herinneringen aan die voorjaarswedstrijden. "Daar haalde ik misschien mijn beste vorm ooit. Dat was mijn grootste doel dit jaar. Het is toch wel iets uniek om in de wereldkampioenentrui de dubbel Ronde van Vlaanderen - Parijs-Roubaix te realiseren. Dat koester ik wel."