Sven Nys is scherp en lacht zelfs wat met vreemde Nederlandse tactiek: "Vollering ideale ploeggenote voor Kopecky"

Voor Sven Nys is het allemaal prima, maar wat was die Nederlandse tactiek vreemd. Kopecky mocht vooral over het koersgedrag van concurrente Demi Vollering niet klagen.

Sven Nys was te gast in de Sporza-studio om na afloop het WK wielrennen bij de vrouwen te analyseren en wist niet goed naar wat hij nu net had gekeken. De manier waarop Nederland het tactisch aanpakte tartte alle verbeelding. Vooral van de acties van Vollering keek hij raar op. Die wilde er blijkbaar absoluut voor zorgen dat zij de enige Nederlandse in de finale was.

Nys haalt aan hoe rooskleurig het er voor Oranje uitzag op een bepaald moment. "Marianne Vos is de snelste in de kopgroep en het is Vollering die er voor zorgt dat Vos eraf wordt gereden." De veldritlegende kan het amper geloven. Hoe moest Nederland het dan wel aanpakken? "Maak de rest nerveus. Vollering was wel de sterkste in koers. Als je ziet hoe zij de aanval van Longo Borghini pareert diep in de finale..."

Vollering verspeelt te veel krachten

Elke andere aanpak was beter geweest dan waar nu voor gekozen werd. Vollering reed elk gaatje dicht op alles en iedereen, zelfs als een landgenote van haar voorop was. In de sprint had de Nederlandse kopvrouw dan weer niets over. "Zo kan je de koers niet winnen. Ook al is zij zelf behoorlijk snel, maar ze heeft veel te veel krachten verspeeld om die koers te kunnen winnen."

Nys moet niet lang nadenken over wat nu de grootste fout was en komt zo weer terug bij het begin van zijn betoog over Vollering. "Ze rijdt haar eigen snelle ploegmaat uit het wiel. Demi Vollering was een ideale ploeggenote voor Lotte Kopecky", moet hij er zelfs wat mee lachen. Kopecky had vooraf ook al gezegd dat de Nederlanders 'niet altijd overeenkomen'.

Tweede wereldtitel voor Kopecky

Het zal Kopecky worst wezen hoe haar tweede wereldtitel tot stand is gekomen. Ze heeft dat extra jaar in de regenboogtrui toch maar mooi beet. Een troostprijs voor Oranje was de beloftentitel van Puck Pieterse.