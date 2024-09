📷 Sven Vanthourenhout neemt afscheid als bondscoach met emotionele boodschap

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

Bondscoach Sven Vanthourenhout heeft daags na het WK afscheid genomen als Belgisch bondscoach. Dat deed hij op zijn sociale media.

Geen 100ste medaille om zijn periode bij Belgian Cycling af te sluiten op het WK op de weg. Remco Evenepoel viel naast het podium en werd vijfde. Maar het missen van die medaille, dat deert Vanthourenhout niet.

Op zijn sociale media heeft Vanthourenhout afscheid genomen met een Instagram-post, met de hoogtepunten en mooiste momenten tijdens zijn periode als bondscoach. Met daarbij nog een mooie boodschap.

Afscheid Vanthourenhout als bondscoach

"Einde van een heel mooi verhaal! Veel foto’s en of filmpjes ontbreken, te weinig mensen komen aan bod, maar ik bedank van harte alle personen waarmee ik heb mogen werken de afgelopen jaren. Renners, staff, te veel om op te noemen..."

"Ik bedank uitdrukkelijk de federatie voor de kansen die ik heb gekregen. Mijn partner, de kinderen, familie om er heel vaak niet geweest te zijn", ging Vanthourenhout verder.



Waar zijn toekomst ligt, is nog veel meer duidelijk. "Wat de toekomst betreft, dit laat ik de komende weken op me afkomen en zal ik rustig bekijken. Wat geweest is komt niet meer terug - wat komt zal komen."