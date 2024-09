Mathieu van der Poel moet zijn fans teleurstellen: "Geen idee waar het vandaan komt"

Mathieu van der Poel heeft zichzelf niet kunnen opvolgen op het WK. De Nederlander rijdt nu nog één koers dit seizoen.

Met een bronzen medaille op het WK heeft Mathieu van der Poel zijn wegseizoen afgesloten. We gaan de Nederlander dus niet meer zijn in de normale uitrusting van Alpecin-Deceuninck, nadat hij zijn regenboogtrui moest afgeven.

Er waren de afgelopen dagen geruchten dat Van der Poel aan de start zou staan van de Ronde van Lombardije op 12 oktober. In 2020 reed Van der Poel dat monument al eens, toen werd hij knap tiende.

Geen Lombardije, wel WK gravel

Maar dit jaar zal Van der Poel toch niet aan de start staan van de Ronde van Lombardije. "Ik heb geen idee waar dat vandaan komt. Niet van mij in ieder geval", zei Van der Poel duidelijk bij In de Leiderstrui.

Van der Poel staat zondag wel aan de start van het WK gravel in Leuven. "Ik ga het WK gravel nog rijden en daarna ga ik lekker vakantie houden", zei Van der Poel nog. Voor Van der Poel wordt het zijn eerste WK gravel.

Na zijn vakantie gaat Van der Poel wellicht opnieuw crossen, al is daar nog niets zeker over. De Nederlander dacht er ook over na om eens een seizoen over te slaan in de cross.