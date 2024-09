Wil Greg Van Avermaet bondscoach worden? Ex-renner laat in zijn kaarten kijken

Wie volgt Sven Vanthourenhout op als Belgisch bondscoach? Onder meer de naam van Greg Van Avermaet wordt al een tijdje genoemd.

De zoektocht naar een nieuwe bondscoach is bezig, maar wie Sven Vanthourenhout moet opvolgen is nog niet duidelijk. Assistent-bondscoach Serge Pauwels werd al genoemd, hij had ook al een gesprek met Belgian Cycling.

Ook andere ex-renners worden genoemd als opvolger van Vanthourenhout. Ook Greg Van Avermaet en Sep Vanmarcke werden al genoemd. Van Avermaet is momenteel niet aan slag, Vanmarcke is ploegleider bij Israel-Premier Tech.

Van Avermaet de nieuwe bondscoach?

"Ik heb mijn naam al in de krant zien staan, maar ik heb de vraag in elk geval nog niet gekregen", zei Greg Van Avermaet zondag bij Sporza. "En het is een taak waar je niet licht mag overgaan. Het is niet simpel om al die mannen op één lijn te krijgen."

Voor Van Avermaet zou het wel een leuke job zijn om te doen in een wielerland zoals België. Na de Spelen van 2016 maakte Van Avermaet zelf mee hoe het is om met een titel naar huis te komen.

Vanmarcke hield de boot dan weer af. "Ik kan er voorlopig nog geen antwoord op geven. Dat is nu nog niet aan de orde." Nu het WK erop zit kan de zoektocht volop naar een nieuwe bondscoach helemaal van start gaan.