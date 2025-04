📷 Regen zorgt voor natte kasseien in Parijs-Roubaix: Museeuw en Vanmarcke waarschuwen

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

De kasseien van Parijs-Roubaix liggen er nat bij na een regenbui deze nacht. Dat zorgt ervoor dat de kasseistroken nog een pak uitdagender zullen worden.

Er was regen voorspeld en die is deze nacht ook gevallen in Noord-Frankrijk. De vrouwen moesten zaterdag nog door het stof rijden op de kasseien, maar voor de mannen wordt het andere koek met natte kasseien.

Op sociale media zijn al beelden opgedoken van de natte kasseistroken. Onder meer op Mons-en-Pevele (vijf sterren) ligt een klein laagje modder. Het wordt afwachten hoe de stroken er over een aantal uur zullen bijliggen.

Museeuw en Vanmarcke waarschuwen voor natte kasseien

Er wordt geen regen meer verwacht vandaag en dus kunnen de kasseien nog wat opdrogen, maar de kans bestaat dat ze toch nog altijd wat nat zullen zijn. Drievoudig winnaar Johan Museeuw waarschuwt dan ook.

"Licht natte kasseien zijn vaak het gevaarlijkst. Als het echt regent, dan spoelt de vuiligheid van de kasseien, maar als ze licht bevochtigd zijn, worden ze spekglad", zegt hij bij Het Nieuwsblad. Sep Vanmarcke ziet gevaar in de plassen.

"De auto’s die voor de renners uit rijden kunnen dat water doen opspatten waardoor de kasseien toch weer licht bevochtigd worden." Renners zullen in een bocht ook minder mogelijkheden hebben om uit te wijken, waardoor ze trager zullen moeten genomen worden.