Belgische wielerlegende stelt zich officieel kandidaat om Sven Vanthourenhout op te volgen als bondscoach

Interesse genoeg om Sven Vanthourenhout op te volgen, zo lijkt het. Een Belgische wielerlegende springt in de dans om de nieuwe bondscoach te worden.

Met deze woorden mag ene Philippe Gilbert toch omschreven worden. De inmiddels 42-jarige Gilbert stopte zelf in 2022 met wielrennen en heeft als ex-renner adelbrieven om u tegen te zeggen. Tijdens zijn actieve carrière won Gilbert de Ronde van Vlaanderen, Parijs-Roubaix, de Amstel Gold Race (4x), Luik-Bastenaken-Luik, de Ronde van Lombardije en werd hij in 2012 wereldkampioen.

Le Soir meldt dat de man uit de Ardennen officieel zijn kandidatuur heeft ingediend bij de Belgische wielerbond. Philippe Gilbert heeft die beslissing bij de Franstalige Belgische krant ook toegelicht. "Ik ben erg gemotiveerd om bondscoach te worden. Ik ken alle renners goed en heb zelf nog met het merendeel van hen samen gereden", stipt Gilbert aan.

Ex-ploegmaat van Evenepoel

Dat klopt inderdaad als een bus. Gilbert is onder meer een ex-ploegmaat van Remco Evenepoel en kwam uitstekend met hem overeen in de laatste jaren van zijn eigen carrière. Dat zou in een functie als bondscoach alleen maar kunnen helpen, want Evenepoel is toch dé man bij uitstek die België aan medailles kan helpen op kampioenschappen.

Een tegenargument is wel dat Gilbert geen enkele ervaring heeft als ploegleider. Daar werd ook over gediscussieerd in Wielerclub Wattage. Voor Belgian Cycling is het alleszins goed nieuws om een sollicitatie van zo iemand binnen te krijgen. De bond heeft er met de beste Waalse renner aller tijden weer een stevige optie bij. Ook Serge Pauwels, de assistent van Vanthourenhout, liet verstaan bondscoach te willen worden.

Sterke generatie aan Belgische renners

Het is in elk geval cruciaal dat ze bij Belgian Cycling een goede beslissing nemen, nu België over zo'n uitstekende generatie wielrenners beschikt.