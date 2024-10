Bruyneel fileert het WK van Van der Poel, Evenepoel en de Belgen: "Belgische ploeg was nergens, niet onder de indruk"

Alle analisten doen wel hun zegje over het WK, ook Johan Bruyneel. De Belgische ploeg heeft hem zeker en vast niet kunnen imponeren in Zürich.

Er is nog heel wat stof om na te bespreken over het WK, naast de heerschappij van Tadej Pogacar. Dat wordt dan ook gedaan in de podcast The Move. "De derde plaats voor Mathieu van der Poel is wellicht wel verdiend. Hij was waarschijnlijk de sterkste in de groep achtervolgers." Omdat velen naar Van der Poel en Evenepoel keken, kon O'Connor ook nog wel ontsnappen.

Wat vond Bruyneel van Evenepoel? "Remco zat er door op het einde, vanwege het opknappen van werk en plaatsen van aanvallen. Evenepoel was goed, maar had geen superdag. Het Belgische team was nergens. Belgische fans gaan niet blij zijn met wat ik zeg, maar dit was geen prestatie die het team waardig was. Alleen Remco Evenepoel zat in de finale."

Evenepoel nooit echt een factor

Zijn er dan geen andere Belgen die op zijn minst een goede koers reden? "Laurens De Plus zat in de vroege vlucht. Voorts heb ik niets gezien. Als Belgen zijn we verwend geweest in de laatste kampioenschappen. Ik was niet onder de indruk van de Belgische ploeg. Evenepoel moet blij zijn met zijn vijfde plaats, op basis van hoe vermoeid hij was op het einde van de koers. Hij was nooit echt een factor."

"Na de aanval van Pogacar zat Nederland en België altijd in het verweer", merkt Bruyneel ook nog op. "Als Van der Poel en Evenepoel superbenen hadden gehad, zouden ze meegegaan zijn met Pogacar. Het is niet zo dat Pogacar een heel peloton kan verrassen." Iedereen wist inderdaad dat Pogacar wilde uitpakken. De vraag was alleen waar.

Podiumplek Van der Poel veelzeggend voor Bruyneel

Ten slotte spreekt Bruyneel ook nog tegen dat dit een WK was op een klimmersparcours. "Het was een WK voor allrounders. Het feit dat Van der Poel op het podium staat... We weten dat hij geen klimmer is."