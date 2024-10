Ploeg van Wout van Aert glundert na het binnenhalen van een nieuw toptalent: "Veel potentie, mooie progressiemarge"

Elk nieuw toptalent dat ze kunnen binnenhalen, verwelkomen ze in de ploeg van Wout van Aert met open armen. Dat is ook het geval bij de komst van Niklas Behrens.

Niklas Behrens is nog geen bekende naam in het profwielrennen, maar wel bij de volgers van de volledige WK-week in Zürich. Behrens is immers wereldkampioen op de weg geworden bij de beloften. De Duitser rekende af met de Slovaak Svrcek, een kleine halve minuut voor Alec Segaert de bronzen medaille pakte na te zijn teruggekomen uit een kansloze positie.

Behrens rijdt dit jaar voor Lidl-Trek Future Racing, maar heeft nu een contract van drie seizoenen getekend bij het WorldTour-team van Visma-Lease a Bike. Vanaf volgend jaar zal de 20-jarige renner dus een ploegmaat zijn van Wout van Aert. Behrens wordt ingeschat als een allrounder. Zo werd hij zevende op het WK tijdrijden in zijn leeftijdscategorie.

Visma-Lease a Bike scout in Tour de l'Avenir

Bij Visma-Lease a Bike zijn ze maar al te blij een jonge renner met zijn klasse te kunnen strikken. "Niklas is een renner met veel potentie", maakt ploegleider Grischa Niermann zich sterk. "Hij viel ons de afgelopen twee jaar op in meerdere wedstrijden, waaronder de recente Tour de l’Avenir." Behrens was toen goed voor een achtste plek in de proloog en een vijfde plaats in de openingsrit.

Er is bij dit Europese talent sprake van een opmerkelijk verhaal. Daarom denken ze bij Visma-Lease a Bike dat ze hem wel nog heel wat kunnen bijleren. "Hij fietst nog niet zo lang en heeft een mooie progressiemarge. Wij zijn ervan overtuigd dat wij hem naar de volgende stap in zijn nog prille carrière kunnen begeleiden", legt Niermann uit.

Nieuw talent Visma-Lease a Bike in 2025 prof

We zullen zeker in de gaten houden hoe de stap van de beloften naar de profs volgend jaar verloopt voor Behrens.