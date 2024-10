Toptalent is het na dood Muriel Furrer eens met Boonen en zijn harde kritiek op de UCI: "Het lijkt een schande te zijn"

Na de dood van Muriel Furrer komt er uit bepaalde hoeken kritiek op de UCI. Tom Boonen verwijt de UCI hypocrisie en ook Juan Ayuso gebruikt niet mis te verstane bewoordingen.

Er is nog veel onduidelijk over de dood van Muriel Furrer, maar blijkbaar is de 18-jarige Zwitserse na haar valpartij enige tijd onopgemerkt blijven liggen. "De hypocrisie van de UCI is gigantisch", zei Tom Boonen in Wielerclub Wattage. Ook Juan Ayuso had zijn mening over deze vreselijke gebeurtenis al gegeven en die komt daar wel enigszins mee overeen.

"Toen ik het nieuws hoorde, heb ik een paar tranen gelaten", zegt Ayuso aan Cadena SER. "Mijn haren kwam recht. Telkens als zoiets gebeurt, moet ik denken aan Gino Mäder. Wat hem overkomen is, heeft me erg geraakt. Ik won in de Ronde van Zwitserland en hoorde het nieuws pas later. Ik herinner me hoe zwaar ik het had. Ik kan me voorstellen wat zijn teamgenoten moeten doormaken."

Ayuso betreurt dat Furrer niet snel hulp kreeg

Nu heeft opnieuw dus iemand uit Zwitserland het leven gelaten na een val in de koers. De omstandigheden rond haar overlijden maken Ayuso kwaad. "Het lijkt erop dat het meisje een uur lang geen verzorging kreeg en pas daarna de medische diensten arriveerden. Het is iets dat niet zou mogen gebeuren", haalt de 22-jarige Spanjaard aan.

Er werd aan renners onder 23 jaar gevraagd om in de dagen nadien niet meteen met de media te communiceren. Dat doet Ayuso met een wrange blik naar de UCI kijken. "Als ze niet willen dat je praat, dan is dat omdat er iets aan de hand is. Dit lijkt een schande te zijn", zegt het jonge talent nog over de omstandigheden rond de dood van Furrer.

Ayuso pleit voor oortjes op kampioenschappen

Het debat rond veiligheid in de koers laait zo weer helemaal op. "Ik begrijp niet waarom we op wereldkampioenschappen geen communicatie via oortjes mogen doen. Er veranderen weinig dingen. Soms is het beter om niet na te denken, want als je er te veel bij nadenkt, ga je niet meer op de fiets willen stappen."