Evenepoel, Van der Poel of Pogacar? José De Cauwer zegt wie dé renner van 2024 is

Het wielerseizoen zit er bijna op en dus is het ook tijd om de conclusies te trekken over het hele seizoen. Over de renner van het jaar is er voor José De Cauwer geen twijfel mogelijk.

Mathieu van der Poel reed op het WK in Zürich zijn laatste wegkoers van het jaar. De Nederlander won de E3 Saxo Classic, de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix als wereldkampioen. In de Ronde van Luxemburg won hij een rit. Remco Evenepoel won de Figueira Champions Classic, een rit en de eindzege in de Ronde van de Algarve, een rit in Parijs-Nice, de Dauphiné en de Tour, won de olympische tijdrit en wegrit en werd wereldkampioen tijdrijden. Tadej Pogacar won dan weer de Strade Bianche, vier ritten en het eindklassement in Catalonië, Luik-Bastenaken-Luik, zes ritten en het eindklassement in de Giro én de Tour, de GP Montréal en het WK op de weg. Pogacar de beste in 2024 Evenepoel, Van der Poel en Pogacar strijden voor de titel van het jaar, maar voor José De Cauwer is het duidelijk. "Daar is na zondag geen twijfel meer over mogelijk", zei hij tijdens Binche-Chimay-Binche op Sporza. De Cauwer doelt natuurlijk op Tadej Pogacar. De Sloveen won dit seizoen de 'Triple Crown' (Giro, Tour en WK in één jaar) en is na Eddy Merckx in 1974 en Stephen Roche in 1987 nog maar de derde renner ooit die daarin slaagt.