Ine Beyen begrijpt het niet meer: "Dat is toch iets wat in deze tijd niet kan?"

De dood van de Zwitserse juniore Muriel Furrer (18) blijft de gemoederen beroeren. Ine Beyen blijft het onbegrijpelijk vinden dat Furrer niet eerder werd gevonden, want de technologie is er wel.

Een uur tot zelfs anderhalf uur zou het geduurd hebben voor Muriel Furrer werd gevonden na haar valpartij. De Zwitserse werd met een helikopter naar een ziekenhuis gebracht, maar overleed daar een dag later.

Dat Furrer daar zo lang onopgemerkt lag in een bos, blijft voor veel mensen onbegrijpelijk. Op het WK zijn er geen oortjes toegelaten, wat Furrer had kunnen redden. Dat zei ook Ine Beyen bij De Tafel van Gert.

Beyen over hoe oortje Furrer had kunnen redden

"Had Muriel Furrer op dat moment een oortje gehad en was ze bij bewustzijn, want dat weten we niet, dan kon ze op dat moment iemand oproepen", zei de ex-renster. Ook het gebrek aan een transponder, dat een GPS-signaal uitstuurt, roept vragen op.

"Wij hebben allemaal een smartphone of een fietscomputer waarmee je precies kan weten waar we zijn. Maar in een wedstrijd kan je plots een uur van de radar verdwijnen", zei de Sporza-commentator nog.

"Dat is toch iets wat in deze tijd niet kan? Ik kan me daar zeer kwaad in maken", besloot Beyen. Of de UCI nu wel maatregelen zal nemen qua veiligheid, is het echter maar de vraag.