Krijgt manoeuvre Van der Poel op WK een staartje? "Sommigen lijken meer gelijk dan anderen"

Tadej Pogacar was al lang weggereden, maar achter de Sloveen werd er nog gestreden voor zilver en brons. Op zo'n 60 kilometer van de streep viel de Zwitser Marc Hirschi aan op de Zürichbergstrasse.

Enric Mas en Matteo Jorgenson reageerden en dat wilde Mathieu van der Poel ook doen. Maar hij zat vast achter Remco Evenepoel en Tobias Johannessen. Van der Poel wipte op het voetpad en ging de twee voorbij.

Iets wat volgens het UCI-reglement niet mag, want Van der Poel leek ook enkele toeschouwers in gevaar te brengen. Van der Poel kreeg geen sanctie en Letse federatie, hun renner Toms Skujins werd vierde, heeft nu een open brief geschreven.

"Het probleem is niet dat Van der Poel op het voetpad rijdt. Daar staat normaal een boete tegenover, maar die kreeg hij zelfs niet, maar wél het feit dat hij toeschouwers in gevaar gebracht heeft", klinkt het.

"Er was helemaal geen reden was om het voetpad op te zoeken. Na de wedstrijd heeft een vertegenwoordiger van onze federatie de situatie aangekaart bij de UCI-commissarissen, maar zij vonden het voorval niet gevaarlijk genoeg om het te bestraffen."

"Toen onze vertegenwoordiger volhield dat de regels voor iedereen zouden moeten gelden, kreeg hij het antwoord dat het niet goed zou zijn voor de sport. Het lijkt erop dat sommigen meer gelijk zijn dan anderen, zeker wanneer het aankomt op onpopulaire beslissingen."

"Zou het dan goed geweest zijn voor onze sport als Van der Poel op een supporter was gebotst? We willen de UCI vragen om haar eigen regels consistent toe te passen. Een potentieel incident als dit zou niet zonder gevolgen mogen blijven, gewoon omdat het zogezegd reputatieschade zou opleveren."

