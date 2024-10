Philippe Gilbert als bondscoach? Ex-renner zegt waarom hij dé ideale kandidaat is

Philippe Gilbert wil bondscoach van de Belgische ploeg worden en steekt zijn ambitie niet meer weg. Maar heeft hij wel genoeg ervaring om die rol op te nemen?

Eind 2022 hing Philippe Gilbert zijn fiets aan de haak en stopte hij als prof na een carrière van 20 jaar als profrenner. Maar weg van het wielrennen is de ex-wereldkampioen sindsdien nooit geweest.

Gilbert is commentator, deed interviews, zat op de motor tijdens de koers, schreef columns en zit in de atletencommissie. Hij kent de sport nog bijzonder goed. En volgens Gilbert is het extra ervaring die hem nog completer maakt dan toen hij renner was.

"Met veel renners heb ik nog steeds goed contact", zegt Gilbert bij Sporza. "Ik stuur niet iedereen een bericht na elke overwinning, maar ik ben er wel wanneer het moet", doelt de ex-wereldkampioen op moeilijke momenten.

Gilbert heeft veel ervaring

Gilbert heeft weinig ervaring als ploegleider, maar heeft tijdens zijn carrière natuurlijk wel veel meegemaakt. "Ik ben nooit bang geweest om te spreken en te overleggen, meestal ook met resultaat. Die ervaring wil ik nu graag doorgeven."

In zijn goede jaren was het volgens Gilbert een van zijn sterktes om mensen mee te krijgen in zijn verhaal. Ook toen had hij al een idee over koers, over hoe er kon gewonnen worden. "Ik had altijd een plan en dat is ook verschillende keren gelukt."