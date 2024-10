Toptransfer: Giro-winnares verlaat Lidl-Trek en spreekt stevige ambities uit bij nieuwe ploeg

Italiaans kampioene Elisa Longo Borghini (32) verlaat na zes jaar haar ploeg Lidl-Trek. De Italiaanse heeft een toptransfer te pakken.

Er beweegt heel wat in het vrouwenpeloton. De transfer van Demi Vollering hangt al maanden in de lucht, maar bij welke ploeg de Nederlandse in 2025 zal rijden is nog altijd niet duidelijk. Bij Elisa Longo Borghini is dat nu wel het geval.

De Italiaanse rijdt de komende drie jaar voor UEA Team ADQ, de vrouwenploeg van UAE Team Emirates. Longo Borghini verzilverd zo haar topjaar, met onder meer winst in de Ronde van Vlaanderen en de Giro.

Longo Borghini stond in nog heel wat topkoersen op het podium. Dat was het geval in de Omloop het Nieuwsblad (3de), de Strade Bianche Donne (2de), de Waalse Pijl (3de), Luik-Bastenaken-Luik (2de), de Vuelta (3de) en het WK op de weg (3de).

Giro, Tour en Ardennen doel van Longo Borghini

"De ploeg trok me vanaf het begin het meest aan omdat het een ambitieus team is dat elk jaar wil groeien", zegt Longo Borghini over haar nieuwe team. Ik ben ambitieus en ik kijk er echt naar uit om veel koersen met deze ploeg te rijden."

"Ik zal proberen om mijn titel te verdedigen in de Giro d'Italia, en proberen om de Tour de France en één van de Ardennenklassiekers te winnen. Als renster van wereldklasse wil ik ook een rolmodel zijn en de vrouwengemeenschap in de VAE inspireren voor een gezonde levensstijl."