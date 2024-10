Florian Vermeersch spreekt klare taal over Mathieu van der Poel voor het WK gravel

Vorig jaar werd Florian Vermeersch vice-wereldkampioen gravel in Italië. DIt jaar wil hij nog één plaats beter doen in Leuven.

Dinsdag in Binche-Chimay-Binche kwam Florian Vermeersch nog ten val, maar de schade viel wel mee. Hij bleef bij materiaalschade en daarna kon Vermeersch nog zijn werk doen voor Belgisch kampioen Arnaud De Lie.

De Lie maakte het ook af in de sprint, hij was sneller dan Biniam Girmay en Milan Fretin. Zelf wil Vermeersch scoren op het WK gravel tussen Halle en Leuven. Vorig jaar pakte hij dus zilver in Italië, Mohoric werd wereldkampioen.

"Ik heb er super veel goesting in", zegt Vermeersch bij Het Nieuwsblad. Beter doen dan vorig jaar betekent dat ik wereldkampioen zou worden, maar zo simpel is het niet." Vooral over de conditie is er wat twijfel.

Van der Poel topfavoriet voor Vermeersch

Donderdag gaat Vermeersch het parcours verkennen. Het plaatselijke parcours in Leuven kent Vermeersch van het EK van vorig jaar, toen hij vijfde werd. De komende dagen wordt nog regen voorspeld. "Ik hoop wel dat het niet te modderig zal zijn. Het moet gravel blijven."

"Naar een favoriet zoeken is niet moeilijk: Mathieu van der Poel", stelt Vermeersch duidelijk. Vermeersch verwacht ook dat Stuyven, uittredend wereldkampioen Mohoric en Benoot zullen meedoen voor de medailles.