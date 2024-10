Lotte Kopecky ziet groot veiligheidsprobleem: "Heel moeilijk een lijn in te trekken"

De dood van Muriel Furrer brengt opnieuw een oude discussie aan het oppervlak. Wat kan er gedaan worden om de veiligheid van de renners te vergroten?

Ook Lotte Kopecky is danig onder de indruk van het overlijden van de Zwitserse Muriel Furrer op het WK in haar eigen land. “Veiligheid in de koers is een topic waar al langer over wordt gesproken, maar nooit een eenduidig antwoord op wordt geformuleerd”, klinkt het bij Sporza.

Volgens onze nationale trots is het een gedeelde verantwoordelijkheid, waarbij alle betrokken partijen het nodige moeten doen om de veiligheid te garanderen, maar op dit moment vooral te verhogen.

“Sowieso zijn we als renster deels verantwoordelijk voor de veiligheid van onszelf. Ik heb deze week al enkele keren mijn ogen dichtgedaan toen ik renners zag afdalen. En anderzijds moeten ook de organisatoren hun deel doen, zeker met het oog op het maken van een parcours.”

Wat meer en meer op tafel komt te liggen is extra veiligheidskledij bij het wielrennen. “Op een dag als deze is dit zeker mogelijk, maar wanneer we straks cols moeten oprijden bij 35 graden, wil iedereen zo weinig mogelijk kledij aantrekken. Daar is heel moeilijk een lijn in te trekken.”

De dodentol in de koers ligt op dit moment veel te hoog, er moet dan ook iets gebeuren, zo beseft ook Kopecky. “Ik ben alvast vragende partij om er meer onderzoek naar uit te voeren. We zijn het afgelopen jaar echt te veel renners op een jammerlijke manier kwijtgeraakt.”