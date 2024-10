Lukt het nu wel? Evenepoel wil Roglic en Pogacar het vuur aan de schenen leggen

Nog geen rust voor Remco Evenepoel na het WK wielrennen. Hij rijdt de komende tien dagen nog vier wedstrijden in Italië, te beginnen zaterdag met de Giro dell'Emilia.

Zaterdag staat Remco Evenepoel aan de start van de Giro dell'Emilia, daarna rijdt hij ook nog in de Coppa Bernocchi (7 oktober), Tre Valli Varesine (8 oktober) en de Ronde van Lombardije (12 oktober).

In 2021 stond Evenepoel al eens aan de start van de Giro dell'Emilia, toen werd hij vijfde. In datzelfde jaar won hij ook de Coppa Bernocchi, in de Ronde van Lombardije stond Evenepoel al drie keer aan de start. Vorig jaar werd hij negende.

Wie ook aan de start staat in de Giro dell'Emilia is kersvers wereldkampioen Tadej Pogacar. Ook Primoz Roglic, Matteo Jorgenson, Adam Yates, Enric Mas, Juan Ayuso en Tom Pidcock koersen mee.

Bramati ziet kansen voor Soudal Quick-Step

Ploegleider Davide Bramati is optimistisch over de kansen van Soudal Quick-Step. "De Giro dell'Emilia is een van de mooiste koersen van de maand en we reizen erheen met de motivatie en vastberadenheid om iets leuks te doen."

"We starten daar ons Italiaanse raceblok, dat volgend weekend zijn hoogtepunt bereikt met Il Lombardia. We hebben vertrouwen in onze kansen, vooral omdat we een team hebben dat in staat is om mee te doen aan het einde van de race en te vechten voor een sterk resultaat", stelt Bramati.

Selectie Soudal Quick-Step Giro dell'Emilia

Remco Evenepoel

Jan Hirt

Mauri Vansevenant

Ilan Van Wilder

Fausto Masnada

Pieter Serry

William Junior Lecerf