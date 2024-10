Einde contract, maar Belgische renner stelt wel grote voorwaarde om verder te gaan

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Ben Hermans is ondertussen 38 jaar, maar hij denkt nog niet aan stoppen. Zijn contract bij Cofidis loopt echter eind dit jaar af.

Nog zes koersen heeft Ben Hermans dit seizoen in zijn agenda staan. Morgen is er de Giro dell'Emilia, daarna nog de Coppa Agostoni (6/10), Tre Valli Varesine (8/10), Ronde van Lombardije (12/10), Ronde van Veneto (16/10) en de Veneto Classic (20/10).

Maar Hermans denkt nog helemaal niet aan stoppen. Op pensioen gaan is eigenlijk geen optie. Al is er momenteel nog geen nieuw contract getekend voor volgend seizoen.

“Momenteel heb ik nog geen concreet aanbod. Ook met mijn huidig team Cofidis is er nog geen akkoord”, zegt Hermans aan Het Belang van Limburg. “Ik hoop door te kunnen doen. Maar waar ik terechtkom, is nog onduidelijk.”

Hermans wil in ieder geval zijn carrière op een mooie manier kunnen afsluiten. “Doelloos en met minderwaardig materiaal rondrijden, wil ik dan ook niet”, is hij heel erg duidelijk in zijn voorwaarden om door te gaan.

“Ik koers liever voor een deftig team met renners waarvoor ik mij moet opofferen, dan voor een team van een lager niveau waar ik wel mijn eigen kans mag gaan. Dan zou ik mij toch enkel maar zitten opjagen in allerlei details die allicht te wensen overlaten.”