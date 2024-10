Evenepoel zegt wat hij eventjes terug in België deed na het WK in Zwitserland

Remco Evenepoel is klaar voor een week met vier najaarskoersen in Italië. Zaterdag staat hij aan de start van de Ronde van Emilia.

Remco Evenepoel blikte bij aanvang van de laatste week van het seizoen nog eens terug op het WK van Zürich. Daar pakte hij goud in het tijdrijden en werd hij vijfde op de weg.

“Ik voel me goed”, vertelde Evenepoel. “De week op het WK in Zürich verliep vrij goed. Ik ben blij dat ik mijn wereldtitel tijdrijden kon verlengen en ook in de wegrit heb ik mijn kans gewaagd.”

Evenepoel kwam eventjes terug naar ons land. “Ik heb een paar goeie trainingen achter de scooter kunnen doen. Het was koud, maar het bleef droog, dus daar was ik wel blij mee. Nu ga ik de laatste week van het seizoen in met alle vier de Italiaanse koersen.”

Soudal-QuickStep start met een sterke ploeg aan de start en ook de motivatie lijkt er duidelijk nog te zijn. “De klim van zaterdag kennen we van in de tweede etappe van de Tour. Vijf keer over die San Luca wordt slopend. We gaan het slim moeten aanpakken en niet te gul zijn met de krachten.”

Ook wereldkampioen Tadej Pogacar komt zaterdag aan de start, net als Primoz Roglic. De laatste Belgische winnaar was Jan Bakelants in 2015.