Richard Plugge is niet te spreken over de UCI: "We gaan 20, 30 jaar terug in de tijd"

Het verbod op oortjes tijdens het WK in Zürich blijft voor velen onbegrijpelijk. Richard Plugge, CEO van Visma-Lease a Bike, begrijpt niet waarom de UCI ze alleen op het WK verbiedt.

Had Muriel Furrer, als ze bij bewustzijn was, iemand kunnen zeggen dat ze gevallen was als ze een oortje had gehad? Of een van de andere rensters die bij haar waren hadden hun volgwagen kunnen verwittigen.

Dat kon niet op het WK in Zürich, want oortjes zijn verboden. Richard Plugge begrijpt dan ook niet waarom de UCI net op het WK die oortjes verbiedt. "Op WK’s, kijk maar naar het WK voetbal, worden innovaties normaal gezien juist geïntroduceerd", zegt hij bij Het Nieuwsblad.

"Op het WK wielrennen gaan we 20, 30 jaar terug in de tijd." Alles gaat terug in de tijd, stelt Plugge. Terwijl je zou verwachten dat een WK net het voorbeeld van innovatie zou moeten zijn binnen de sport.

Plugge pleit voor oortjes

Oortjes maken de koers dan ook veiliger, vindt Plugge. Omdat renners geïnformeerd kunnen worden over gevaarlijke punten en mensen geïnformeerd kunnen worden als er iets gebeurd is.

"Het is een vorm van communicatie en in noodsituaties wil je altijd kunnen communiceren. Dat moet je niet wegnemen als die mogelijkheid er is", stelt Plugge dan ook. De vraag is of de UCI er snel iets aan zal veranderen.