"Dat soort stories gaat verdwijnen": Patrick Lefevere duidelijk over de toekomst

Patrick Lefevere zit nooit om een stunt verlegen. In het verleden wist hij geregeld een renner met talent aan de haak te slaan, maar nu wordt dat moeilijker en moeilijker.

Heel wat jonge renners hebben het nodige talent in huis om een topper te worden, maar uiteindelijk moeten alle puzzelstukken in elkaar vallen. Dat unieke verhaal had Patrick Lefevere met Julian Alaphilippe. “Na een tip van Molly heb ik hem voor het eerst gezien als crosser voor L’Armée de Terre, rillend van de kou na de cross van Bredene”, vertelt de CEO van Soudal-QuickStep aan Het Nieuwsblad.

“Ik sprak hem aan zijn camper, die eigenlijk nauwelijks een camper was, samen met Johan Museeuw en Fitte Peeters. En zoveel jaren later zit je dan samen om een miljoenencontract te tekenen.”

Verborgen parels ontdekken, dat gebeurt zo goed als nooit meer. “Dat soort stories gaat verdwijnen. Wie goed is bij de nieuwelingen weet dat en heeft een manager die ‘de markt laat spelen.’ Zo kiezen talenten niet voor mensen, maar belanden ze vaak bij de hoogste bieder.”

En dat is op dit moment duidelijk niet Soudal-QuickStep. “Binnen die context ben ik trots dat wij dit seizoen drieëndertig koersen hebben gewonnen met acht verschillende renners.”

Minder zeges dan vorig jaar, maar dat heeft ook te maken met de inzet van veel middelen voor Remco Evenepoel. Al wint Lefevere ook met jongeren. “Met Luke Lamperti, Warre Vangheluwe en Paul Magnier. Zeker die laatste bewijst: niet elk toptalent van het internationale wielrennen rijdt op dit moment al voor UAE.”