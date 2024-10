Dit berichtje dat Pogacar tijdens de Giro d'Emilia kreeg gaf hem nog meer motivatie

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Tadej Pogacar won met groot overmacht de Giro d'Emilia. Hij putte zijn kracht uit een leuk berichtje dat hij tijdens de koers kreeg.

Tadej Pogacar koos zaterdag opnieuw voor de aanval. Op 37 kilometer van het einde reed de Sloveen weg en de anderen zagen hem nooit meer terug.

Aan de finish was de voorsprong op nummer twee, Tom Pidcock, net geen twee minuten. De wereldkampioen won meteen zijn eerste koers in de regenboogtrui.

Op twee ronden van het einde kreeg zijn missie nog een extra boost, zo vertelde Pogacar achteraf aan Het Laatste Nieuws.

“Urska (Zigart, zijn vriendin, red.) is net vierde geworden in de Giro dell’Emilia Donne!”, kreeg hij van ploegleider Fabrizio Guidi vanuit de volgwagen te horen.

“Fantastisch! Ik ben haast blijer voor haar dan voor mezelf. Ze verdient het enorm. Omdat ik weet hoe hard ze ervoor werkt en hoeveel ze ervoor opoffert. Haar eerste drie profjaren waren een grote strijd.”

Zigart had het enorm moeilijk om zichzelf te bewijzen in die jaren. “Ze reed niet slecht, voelde zich constant goed maar grote resultaten bleven uit. Dit is haar beste prestatie ooit. Hierop kan ze nu verder bouwen.”